L’imbarazzo di Mika | Hell Raton ha avuto il covid ma era il segreto di X Factor

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non solo musica ed eliminazioni per X2020 ma ancheche svela segreti e questa volta è toccato ad. Il giudice più giovane hailma non lo sapeva nessuno e non doveva saperlo nessuno. Da ieri sera la notizia è di dominio pubblico ma con grande imbarazzo del giudice libanese che sganciata la bomba ha continuato a sorridere colpevole e dispiaciuto.non ha potuto che confermare tutto spiegando immediatamente che è stato in quarantena, che ha superato tutte le difficoltà seguendo a distanza i suoi cantanti supportato soprattutto da Emma Marrone. Quindi il contagio è avvenuto prima dei Live di X. Non c’è stato nemmeno il tempo della polemica, non è il programma adatto e soprattutto ciò che ...