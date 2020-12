Lieve aumento dei nuovi casi, ancora tanti i decessi: 814 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Risale il rapporto positivi/tamponi: 11,3%. In calo attuali positivi e ricoveri ordinari e in terapia intensiva Sono 24.099 i nuovi contagi di venerdì 4 dicembre a fronte di su 212.741 tamponi. Il tasso positivi/tamponi sale all'11,3%. In Lieve calo i morti 814, contro i 993 di ieri. VALLE D'AOSTA Sono 27 i nuovi positivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.646 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 1.080, 38 in meno di ieri, di cui 109 ricoverati. Tra questi 11 sono in terapia intensiva e 960, 34 meno di ieri, invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 326 invece i decessi da inizio pandemia, 2 in più rispetto a ieri. PIEMONTE Sono 2.132 i nuovi casi di persone risultate positive al ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Piumatti Risale il rapporto positivi/tamponi: 11,3%. In calo attuali positivi e ricoveri ordinari e in terapia intensiva Sono 24.099 icontagi di venerdì 4 dicembre a fronte di su 212.741 tamponi. Il tasso positivi/tamponi sale all'11,3%. Incalo i morti 814, contro i 993 di ieri. VALLE D'AOSTA Sono 27 ipositivi in Valle d'Aosta per un totale di 6.646 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 1.080, 38 in meno di ieri, di cui 109 ricoverati. Tra questi 11 sono in terapia intensiva e 960, 34 meno di ieri, invece sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Sono 326 invece ida inizio pandemia, 2 in più rispetto a ieri. PIEMONTE Sono 2.132 idi persone risultate positive al ...

