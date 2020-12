‘Libera’ ricorda Vito Ievolella: il carabiniere ucciso dalla mafia (FOTO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Il coraggioso sottufficiale dei Carabinieri Vito Ievolella, originario di Benevento, caduto a Palermo per mano di Cosa Nostra nel 1981, è stato ricordato stamani con una semplice cerimonia svoltasi presso la targa in una via cittadina a lui dedicata. L’iniziativa è stata assunta da ‘Libera’, con l’Arma dei Carabinieri e il Comune. Il sacrificio di Ievolella è stato uno dei tanti capitoli del triste ed atroce romanzo criminale scritto dalla mafia siciliana a quel tempo controllata ferreamente dal clan dei corleonesi che non ha avuto eguali in ferocia. Una deposizione dei fiori in onore dell’Ufficiale è stato deposto questo questa mattina alla presenza del Maggiore dei carabinieri Vincenzo Falce, l’assessore comunale Raffaele Romano, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Il coraggioso sottufficiale dei Carabinieri, originario di Benevento, caduto a Palermo per mano di Cosa Nostra nel 1981, è statoto stamani con una semplice cerimonia svoltasi presso la targa in una via cittadina a lui dedicata. L’iniziativa è stata assunta da, con l’Arma dei Carabinieri e il Comune. Il sacrificio diè stato uno dei tanti capitoli del triste ed atroce romanzo criminale scrittosiciliana a quel tempo controllata ferreamente dal clan dei corleonesi che non ha avuto eguali in ferocia. Una deposizione dei fiori in onore dell’Ufficiale è stato deposto questo questa mattina alla presenza del Maggiore dei carabinieri Vincenzo Falce, l’assessore comunale Raffaele Romano, ...

