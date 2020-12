“L’hanno beccato a palpeggiare qua e là…”. Mauro Corona sgancia la bomba: l’accusa al pezzo grosso della tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si alzano decisamente i toni della polemica tra lo scrittore Mauro Corona e il direttore di Rai3 Franco Di Mare. Tutto rimanda al litigio tra lo stesso Corona e Bianca Berlinguer, la giornalista che conduce Carta Bianca. Durante una puntata lo scrittore la insulta definendola “gallina”. Lei decide di troncare il collegamento, visibilmente offesa. Da quel momento Corona non è più tornato a Carta Bianca, nonostante abbia chiesto scusa alla Berlinguer. La Rai non gli ha perdonato il termine usato contro la giornalista. Le parole dello scrittore non hanno solo alterato la Berlinguer ma anche la Rai che ha affermato di non voler più ammettere ospitate da parte dell’artista trentino. Corona si è scusato più volte, pubblicamente e in diverse reti tv, con “Bianchina” (come la chiamava lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si alzano decisamente i tonipolemica tra lo scrittoree il direttore di Rai3 Franco Di Mare. Tutto rimanda al litigio tra lo stessoe Bianca Berlinguer, la giornalista che conduce Carta Bianca. Durante una puntata lo scrittore la insulta definendola “gallina”. Lei decide di troncare il collegamento, visibilmente offesa. Da quel momentonon è più tornato a Carta Bianca, nonostante abbia chiesto scusa alla Berlinguer. La Rai non gli ha perdonato il termine usato contro la giornalista. Le parole dello scrittore non hanno solo alterato la Berlinguer ma anche la Rai che ha affermato di non voler più ammettere ospitate da parte dell’artista trentino.si è scusato più volte, pubblicamente e in diverse reti tv, con “Bianchina” (come la chiamava lui ...

