Lettera dei medici dei Santi Paolo e Carlo, Gallera: "Regione lavora per svelenire il clima". Ma la direzione denuncia e promette sanzioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sarà che lo davano in scadenza a Natale come un panettone, ma l'assessore Gallera sembra prendere schiaffi perfino dai direttori ospedalieri che lui stesso ha nominato. Il martedì dice delle cose davanti a tutto il Consiglio, l'indomani viene smentito come contasse nulla. In aula aveva parlato del rischio di una "terza ondata a gennaio" e della necessità che medici e infermieri sfiancati dalla seconda "ritrovino la forza e la motivazione per continuare a curare quanti inevitabilmente finiranno negli ospedali". Una dichiarazione di buon senso utile a placare le polemiche innescate, dopo tutte le altre, dalla Lettera che una cinquantina di medici d'urgenza e infermieri degli ospedali Santi Paolo e Carlo hanno scritto alla direzione ...

A dirlo sono i sindaci della conferenza zonale della Piana di Lucca, che con una lettera-appello si rivolgono direttamente ... di rallentare la diffusione del Covid, ridurre il numero dei contagiati e ...

