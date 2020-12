L’esercito di trombati riciclati alla corte di De Luca | da Marciano a Graziano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo Decarica nello staff della Regione Campaniadei. Il governatore fa il pieno dei consiglieri non eletti e ripescati con un incarico in segreteria. Il primo della lista è il bassoliano Antonio, ex consigliere regionale Pd, piazzato nella segretaria con il compito di monitorare l’attuazione del programma. Insomma, una specie di Gianni Letta o Riccardo Fraccaro di De. L’ex presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio sarà consulente alle Pari opportunità. Mentre Enza Amato si occuperà di edilizia. Aspettano Stefanoe GianDaniela. Mentre Antonella Ciaramella lavorerà come capo di gabinetto dell’assessore regionale Armida Filippelli. L'articolo proviene da ...