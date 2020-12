L’Esercito Delle Dodici Scimmie film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, streaming (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Esercito Delle Dodici Scimmie è il film stasera in tv venerdì 4 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’Esercito Delle Dodici Scimmie film stasera in tv: cast La regia è di Terry Gilliam. Il cast è composto da Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. La pellicola è stata liberamente ispirata al film La jetée, di Chris Marker, cortometraggio sperimentale francese del ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)è ilin tv venerdì 42020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Terry Gilliam. Ilè composto da Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. La pellicola è stata liberamente ispirata alLa jetée, di Chris Marker, cortometraggio sperimentale francese del ...

