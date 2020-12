L'Eredità, il campione Cannoletta come Alberto Angela: 'Il futuro? Vorrei parlare di cultura in tv' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il supercampione de L'Eredità , il pugliese Massimo Cannoletta , è stato intervistato dall'agenzia AdnKronos e ha parlato dei suoi progetti dopo la trasmissione, svelando quello che è il suo sogno: ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il superde L', il pugliese Massimo, è stato intervistato dall'agenzia AdnKronos e ha parlato dei suoi progetti dopo la trasmissione, svelando quello che è il suo sogno: ...

mafberla : RT @Luca_Fantuzzi: Sulla pagina web del @Corriere di stamattina c'è posto per il campione dell'Eredità e per una polemica sciistica di Selv… - Italia_Notizie : «L’Eredità», il campione sbaglia apposta una domanda: persi 180mila euro - ZicaEliana : RT @FunweekMag: @ZicaEliana noi abbiamo dato voce al tuo suggerimento per @LEredita su Massimo Cannoletta :) LEGGI UN PO' QUI --> https://t… - 1962Df : RT @1962Df: Topo #eredita #ghigliottina Ciao grande campione - GPasqui : Colpo di scena a l'#eredità: il super campione Massimo Cannoletta è stato eliminato. Ma tornerà @FQMagazineit -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità campione Il campione Navid è stato giustiziato. L’Iran ha tradito ancora la sua storia L'HuffPost