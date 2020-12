“L’emergenza Covid in Italia? Questa è la verità”. L’attacco di Guido Bertolaso è senza precedenti. Cosa sta succedendo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emergenza Covid, il nuovo Dpcm fa discutere. Come previsto, con il Natale alle porte, il nuovo Dpcm declamato il 3 dicembre 2020 dal Premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa avvenuta in diretta a meno di 24 ore dall’entrata in vigore solleva già i primi disappunti. Sembrerebbero essere norme molto restrittive in un periodo di festività, come quello della ricorrenza natalizia, da trascorrere con le persone più care. Il commento arriva su Facebook da parte di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. senza alcun filtro, Bertolaso ha così parlato alla platea social: “Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Emergenza, il nuovo Dpcm fa discutere. Come previsto, con il Natale alle porte, il nuovo Dpcm declamato il 3 dicembre 2020 dal Premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa avvenuta in diretta a meno di 24 ore dall’entrata in vigore solleva già i primi disappunti. Sembrerebbero essere norme molto restrittive in un periodo di festività, come quello della ricorrenza natalizia, da trascorrere con le persone più care. Il commento arriva su Facebook da parte di, ex capo della Protezione Civile.alcun filtro,ha così parlato alla platea social: “Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - PiazzapulitaLA7 : “Il covid non è soltanto un problema di pandemia. È un problema di gestione politica. Il covid non crea l’emergenza… - Agenzia_Ansa : Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, doppia emergenza ai tempi del Covid - LO… - AntiProfessor : RT @bibliovaticana: AVVISO URGENTE: La Biblioteca riaprirà agli studiosi mercoledì 9 dicembre 2020. A causa dell'emergenza sanitaria in cor… - VerdianaGg : @RobertoBurioni @divagatrice @DarioBressanini Mi permetto però di dire che il suo post è impreciso, Prof. Non dobbi… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’emergenza Covid RedHill Biopharma amplia la capacità di produzione negli Stati Uniti di opaganib per il COVID-19 Fortune Italia