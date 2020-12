Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Dichiarato ammissibile emendamento sulla stabilizzazione dei docenti” (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Ha superato il primo ostacolo l'emendamento alla Legge di Bilancio per il superamento del precariato storico nella scuola. È infatti stata dichiarata ammissibile la nostra proposta di stabilizzazione dei docenti ispirata al ddl A.S. 1920 depositato ad agosto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Ha superato il primo ostacolo l'alladiper il superamento del precariato storico nella scuola. È infatti stata dichiaratala nostra proposta didei docenti ispirata al ddl A.S. 1920 depositato ad agosto". L'articolo .

matteosalvinimi : Migliaia di associazioni di volontariato a rischio chiusura: su proposta della Lombardia tutte le Regioni hanno chi… - riccardomagi : Come previsto l'Italia va verso procedura infrazione UE per la proroga delle #concessioni balneari. Il governo acco… - FiorellaMannoia : GINO STRADA: “Nella legge di bilancio del 2021 si sta discutendo sulla destinazione di 6 MILIARDIdi euro a nuovi si… - orizzontescuola : Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Dichiarato ammissibile emendamento sulla stabilizzazione dei docenti” - Bomba2H : RT @maryfagi: Se non prendi il #mes (tossico) non ti diamo il fondo (che non c’è) In considerazione del fatto che in legge di bilancio 120… -