Leclerc shock | ' Grosjean credevo fosse morto Ho visto il botto e'

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA - La paura di morire in corsa è un mostro messo a sedimentare da anni di ricerca e di misure sempre più adeguate alla sicurezza, ma in realtà mai del tutto scomparso. I piloti percepiscono questa ...

Il neo-campione vince a Sakhir una gara condizionata dallo spaventoso incidente al via di Romain Grosjean. Sul podio anche le due Red Bull di Verstappen ed Albon.ROMA (29 novembre 2020) - Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Romain Grosjean va in testa coda e va sbattere verso le protezioni andando subito in ...