Leggi su improntaunika

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfie Borromeoè nota soprattutto per le sue proprietà antiossidanti, immunostimolanti e antivirali, confermate da studi ed evidenze cliniche: moltissimi studi in vitro (su cellule) e in vivo (su animali da laboratorio) hanno confermato cheagisce sul, rendendo talein grado di agire più velocemente agli stimoli esterni (funzione immunostimolante), aumentando la Impronta Unika.