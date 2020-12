Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Torino

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani alle 18 si giocherà, il Derby della Mole. Tra i bianconeri Arthur è favorito su Bentancur e Bernardeschi su Chiesa. Con Morata squalificato, spazio a Dybala in coppia con Ronaldo. Nel Toro fuori Lukic, Vojvoda, Baselli e Millico. Ballottaggio Izzo e Bremer in difesa. Giampaolo, al ritorno in panchina dopo il Covid, dovrebbe continuare con il 3-5-2.(4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. All.: Pirlo.(3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Giampaolo.