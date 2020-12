SoniaLaVera : RT @Libero_official: Tra poche ore, #Speranza firmerà l'ordinanza: otto regioni cambiano colore. Ma l'#Iss rilancia l'allarme su #Calabria,… - Libero_official : Tra poche ore, #Speranza firmerà l'ordinanza: otto regioni cambiano colore. Ma l'#Iss rilancia l'allarme su… - ilmessaggeroit : Le regioni cambiano di nuovo colore Umbria, Marche ed Emilia tornano gialle Iss: tre aree ad alto rischio - _amatisempre : Qualcuno sa quando cambiano i colori?? Se cambiano?? #congiuntifuoriregione #congiuntifuoricomune #regioni #dpcm - amirapvt : Alle 16:20 possiamo sapere di grazia se ci sono regioni che cambiano colore?! porco chi so io #Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : regioni cambiano

Il semaforo di otto regioni italiane cambia ancora. Marche, Umbria ed Emilia Romagna da domenica tornano in zona gialla. In Emilia Romagna l'indice Rt scende sotto 1, ...Il semaforo di otto regioni italiane cambia ancora. Marche, Umbria ed Emilia Romagna da domenica tornano in zona gialla. In Emilia Romagna l'indice Rt scende sotto 1, ...