Le Iene Show, video della puntata di giovedì 3 dicembre su Italia 1 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le Iene Show, video dei servizi della puntata di giovedì 3 dicembre 2020 in onda su Italia 1 con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Continua l’appuntamento del giovedì con Le Iene Show, il programma di servizi e inchiesti creato da Davide Parenti, in onda con due appuntamenti live serali ogni settimana su Italia 1. L’appuntamento di ieri sera, giovedì 3 dicembre 2020, alle 21:20 circa su Italia 1. A condurre la puntata di stasera saranno Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, causati dalla positività al Covid di qualcuno. Poi il programma tornerà martedì con ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ledei servizidi2020 in onda su1 con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Continua l’appuntamento delcon Le, il programma di servizi e inchiesti creato da Davide Parenti, in onda con due appuntamenti live serali ogni settimana su1. L’appuntamento di ieri sera,2020, alle 21:20 circa su1. A condurre ladi stasera saranno Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, causati dalla positività al Covid di qualcuno. Poi il programma tornerà martedì con ...

LorenzoMainieri : @redazioneiene: alle 21:20 su Italia Uno con Filippo Roma, Giulio Golia e Matteo Viviani - CIAfra73 : Live giovedì 3 dicembre 2020 · #LeIene Show 2020, diciottesimo appuntamento. Ideato da Davide Parenti, in onda in... - WiAnselmo : VIDEO le Iene show, il gol del #Palermo allo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola '… - Mediagol : VIDEO le Iene show, il gol del #Palermo allo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola '… - CIAfra73 : Live martedì 1 dicembre 2020 · #LeIene Show 2020, diciassettesimo appuntamento. Ideato da Davide Parenti, in onda... -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Show Le Iene Show, anticipazioni della puntata di giovedì 3 dicembre su Italia 1 Dituttounpop Le Iene scherzo a Marco Belinelli, il campione del basket (quasi) rapito (video), puntata 3 dicembre

Le Iene Show lo scherzo a Marco Belinelli campione del basket vittima di un sequestro nei pressi della sua Bologna (video) ...

Belinelli e lo scherzo de Le Iene. Video

Marco Belinelli vittima di un tentativo di rapimento? L'appuntamento è per questa sera, su Italia 1, a partire dalle 21,15 nel contesto de “Le Iene Show”. Si tratta di uno scherzo ben architettato, ne ...

Le Iene Show lo scherzo a Marco Belinelli campione del basket vittima di un sequestro nei pressi della sua Bologna (video) ...Marco Belinelli vittima di un tentativo di rapimento? L'appuntamento è per questa sera, su Italia 1, a partire dalle 21,15 nel contesto de “Le Iene Show”. Si tratta di uno scherzo ben architettato, ne ...