Le dosi | l' efficacia | l' immunità | luci e ombre sui tre vaccini anti Covid

Alessandro Ferro Nonostante i proclami trionfalistici delle aziende produttrici di vaccini, mancano ancora le approvazioni da parte delle autorità competenti affiché vengano messi in commercio. Tra corse ed intoppi, siamo a buon punto ma non è ancora finita... Ogni giorno che passa acquisiamo sempre maggiori informazioni sui vaccini in "gara" per essere approvati dalle autorità competenti ed iniziare ad essere disponibili a cominciare dagli operatori sanitari e dalle categorie a rischio. Ad inizio 2021, forse, vedremo la tanto sperata luce in fondo al tunnel anche se la strada è ancora molto lunga e complessa. Cominciamo con la prima azienda che ha gridato al mondo di avere un vaccino in fase 3 con un'efficacia del 95%: stiamo parlando della Pfizer-Biontech. L'italia ha già prenotato circa 27,2 ...

