Le anticipazioni di Un posto al Sole del 4 Dicembre 2020

Leggi su kronic

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Torna stasera su Rai 3 “Unal”, con un nuovo ed emozionante episodio. Cosa succederà ai nostri protagonisti? Unal(Instagram)Torna stasera “Unal”, la serie che intrattiene migliaia di telespettatori italiani incollati alle reti Rai per assistere alle avventure dei protagonisti. Le puntante all’ombra del Vesuvio vanno in onda ogni giorno alle 20.45 sui Rai 3. Cosi anche stasera gli amanti di “Unal” potranno godersi le nuove vicende, e sono tante le sorprese che ci aspettano anche per il prossimo episodio: dalle avventure di Angela e Franco, passando per i tormenti di Patrizio e l’incredulità di Sergio. Cosa ci aspetta per il prossimo episodio che, come detto, andrà in onda stasera venerdì ...