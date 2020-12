Lazio e Roma, obiettivo campionato dopo le notti europee (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da una parte la Lazio che sogna lo storico passaggio agli ottavi di Champions League, che in casa biancoceleste manca ormai da vent’anni, dall’altra quella della peggior partenza in campionato della gestione Inzaghi. A Immobile e compagni manca equilibrio, è un dato di fatto. Volano in Europa, dove gli stimoli sono alle stelle, stentano in Italia, quando la testa è già proiettata verso notti magiche. Con lo Spezia la Lazio è chiamata a tornare sulla terra, per riprender il cammino verso le zone alte della classifica. “Per essere una grande squadra bisogna avere le motivazioni sempre alte, con testa e cuore: la partita più importante è sempre la prossima”. Ha ribadito Inzaghi in conferenza stampa. I biancocelesti apriranno la decima giornata di Serie A con la gara delle 15:00 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. A ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da una parte lache sogna lo storico passaggio agli ottavi di Champions League, che in casa biancoceleste manca ormai da vent’anni, dall’altra quella della peggior partenza indella gestione Inzaghi. A Immobile e compagni manca equilibrio, è un dato di fatto. Volano in Europa, dove gli stimoli sono alle stelle, stentano in Italia, quando la testa è già proiettata versomagiche. Con lo Spezia laè chiamata a tornare sulla terra, per riprender il cammino verso le zone alte della classifica. “Per essere una grande squadra bisogna avere le motivazioni sempre alte, con testa e cuore: la partita più importante è sempre la prossima”. Ha ribadito Inzaghi in conferenza stampa. I biancocelesti apriranno la decima giornata di Serie A con la gara delle 15:00 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. A ...

