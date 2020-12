L’AZ Alkmaar alimenta molti dubbi sul valore del Napoli di Gattuso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una brutta prestazione Il primo pareggio stagionale del Napoli è il frutto di una prestazione a due facce della squadra di Gattuso. Se nel primo tempo gli azzurri hanno dato l’impressione di essere in controllo del contesto, hanno mostrato di poter portare a termine la gara senza troppi affanni, da grande squadra, nella ripresa si sono manifestati degli evidenti problemi di tenuta tattica e mentale. Alla luce delle cifre e delle sensazioni ex-post, non è esagerato sostenere che la gara contro L’AZ Alkmaar alimenti molti dubbi sul valore del Napoli. Sulla sua reale consistenza. È un discorso di identità che manca (ancora), così come di una mutevolezza ancora troppo aliena – soprattutto per alcuni giocatori – perché possa essere considerata davvero una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una brutta prestazione Il primo pareggio stagionale delè il frutto di una prestazione a due facce della squadra di. Se nel primo tempo gli azzurri hanno dato l’impressione di essere in controllo del contesto, hanno mostrato di poter portare a termine la gara senza troppi affanni, da grande squadra, nella ripresa si sono manifestati degli evidenti problemi di tenuta tattica e mentale. Alla luce delle cifre e delle sensazioni ex-post, non è esagerato sostenere che la gara controalimentisuldel. Sulla sua reale consistenza. È un discorso di identità che manca (ancora), così come di una mutevolezza ancora troppo aliena – soprattutto per alcuni giocatori – perché possa essere considerata davvero una ...

