L'aviaria minaccia di nuovo i Paesi europei

L'aviaria minaccia di nuovo la biodiversità in Europa: segnalati oltre 300 casi in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito Da diversi mesi l'EFSA sollecitava i Paesi dell'UE a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire possibili nuove epidemie di influenza aviaria quest'anno, a seguito di focolai di…

