L’amore tra Riccardo Fogli e Patty Pravo fece scandalo e cambiò tutta la vita del cantante Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020)era sposato con Viola Valentino, faceva parte dei Pooh e poi tuttoinnamorandosi di). Un amore chee a Oggi è un altro giornolo racconta perché è ancora alta la curiosità dopo tanti anni. “Mia moglie scoprì tutto e mi cacciò di casa, ha fatto bene ma se tutte le mogli dovessero cacciare di casa i mariti…”. Forse non avrebbe mai lasciato Viola Valentino se non l’avesse fatto lei, se non avesse scoperto il tradimento con. Non voleva si sapesse ma Serena Bortone chiede adi raccontare anche di quando portò laa casa dei suoi genitori. “Mai pentirsi, sono cose ...