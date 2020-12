Lakers, stelle a peso d'oro James-Davis, doppio sì da quasi 300 milioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo a promettere amore ai Lakers che ha da poco portato alla conquista del titolo Nba, è stato LeBron James. Il Prescelto, 35 anni, ha esteso il rapporto con il club californiano per altre due ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo a promettere amore aiche ha da poco portato alla conquista del titolo Nba, è stato LeBron. Il Prescelto, 35 anni, ha esteso il rapporto con il club californiano per altre due ...

