La Trump dorata addobba la Casa Bianca ma… #MelaniaHatesChristmas?

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Per l’ultimo Natale allaMelaniaha fatto le cose in grande. Le decorazioni natalizie sono state ampiamente illustrate in questi giorni sul profilo Instagram della First Lady. Melania si è occupata personalmente di ogni singolo addobbo, allestendo il 1600 di Pennsylvania Avenue insieme a un gruppo di volontari. Automobili di produzione a stelle e strisce, treni, immagini di americani del passato, dollari: quest’anno il tema è “America the beautiful”, come l’inno patriottico statunitense scritto nel 1895. Vuole essere un omaggio “a questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare”, ha scritto Melaniasui social. Di certo perre degnamente la White House, lanon ha badato a spese. Abeti a non finire lungo i corridoi, festoni, ...