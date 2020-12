La sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici: “Amore torna a casa” (Foto) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla base di I will always love you la sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici (Foto). Grande emozione per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno quando sorpresa alla canzone così romantica ha guardato il bosco dietro le sue spalle ed è apparso Vittorio Garrone, il suo compagno. “Amore! Ma Vittorio è unico!” ha esclamato Antonella Clerici che avrebbe voluto abbracciarlo ma quel bosco che lei conosce bene non è certo nel suo studio. Un gran sorriso del suo Vittorio che in una mano ha un orso bianco e nell’altra un cartello per la sua Antonellina: “torna a casa amore, ti aspetto per il tuo compleanno. Il tuo orso per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla base di I will always love you ladiper). Grande emozione per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno quandoalla canzone così romantica ha guardato il bosco dietro le sue spalle ed è apparso, il suo compagno.! Maè unico!” ha esclamatoche avrebbe voluto abbracciarlo ma quel bosco che lei conosce bene non è certo nel suo studio. Un gran sorriso del suoche in una mano ha un orso bianco e nell’altra un cartello per la sua Antonellina: “a casa amore, ti aspetto per il tuo compleanno. Il tuo orso per ...

infoitcultura : Antonella Clerici | Sorpresa riservata ai fan | “Lo devo a Vittorio” - filippotrupia : La sorpresa alla prof degli studenti del Vittorio Emanuele II: vestiti eleganti per la lezione a di… - Alex_G_70 : @Lorella_Stagno Ti Consiglio di vedere la trasmissione andata in onda ieri su Rai5 alle 16 circa in ricordo dell'ev… - ThatsoRachel_ : Mi sa che Vittorio ha una sorpresa per Armando #ilparadisodellesignore -

Ultime Notizie dalla rete : sorpresa Vittorio La sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici: “Amore torna a casa” (Foto) Ultime Notizie Flash La sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici: “Amore torna a casa” (Foto)

Sulla base di I will always love you la sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici (Foto). Grande emozione per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno quando sorpresa alla canzone così ...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 9/12: Conti invita Beatrice a vivere con lui

Nell’episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 9 dicembre, Vittorio proporrà alla cognata Beatrice di trasferirsi a casa sua.

Sulla base di I will always love you la sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici (Foto). Grande emozione per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno quando sorpresa alla canzone così ...Nell’episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 9 dicembre, Vittorio proporrà alla cognata Beatrice di trasferirsi a casa sua.