La sceneggiata alla Camera di Giorgia Meloni mentre Conte è in conferenza stampa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una Giorgia Meloni infuriata che gesticola e alza la voce dal suo scranno a Montecitorio. Le immagini mostrano un momento di sfogo della leader di Fratelli d'Italia. Il tutto mentre lei – e i colleghi parlamentari – erano chiamati in Aula per discutere delle modifiche ai decreti sicurezza. Il tutto mentre Giuseppe Conte era impegnato nella conferenza stampa per parlare del DPCM Natale agli italiani (sia su Facebook che sui vari canali nazionali). LEGGI ANCHE > Le parole sbagliate: se Conte nomina il TSO parlando di vaccinazione VIDEO Un qualcosa che non è piaciuto a Giorgia Meloni che, nel video pubblicato da La Repubblica, si sfoga con il leghista Giancarlo Giorgetti. Toni che sono accesi, con il deputato del

