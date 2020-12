La Salernitana vola, ma i bookmaker frenano: ecco quanto vale il primo posto finale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prima con due punti di vantaggio sulla concorrenza, la Salernitana domani tenta l’allungo nell’incontro casalingo con il Cittadella. Pur in assenza di pubblico, all’Arechi la squadra di Castori ha lasciato ben poco agli avversari, vincendo tre partite (senza considerare il 3-0 a tavolino con la Reggiana) e pareggiando solo all’esordio con la Reggina. I bookmaker però non credono ancora fino in fondo alle possibilità dei granata, basti guardare le quote preparate dagli analisti per la gara di domani. Salernitana favorita, ma con ampie riserve: il segno «1» vale 2,37, il «2» del Cittadella non è lontano, a 3,11, il pareggio è a 3,15. Stesso fondo di scetticismo che caratterizza anche le quote per il primo posto, nelle quali la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prima con due punti di vantaggio sulla concorrenza, ladomani tenta l’allungo nell’incontro casalingo con il Cittadella. Pur in assenza di pubblico, all’Arechi la squadra di Castori ha lasciato ben poco agli avversari, vincendo tre partite (senza considerare il 3-0 a tavolino con la Reggiana) e pareggiando solo all’esordio con la Reggina. Iperò non credono ancora fino in fondo alle possibilità dei granata, basti guardare le quote preparate dagli analisti per la gara di domani.favorita, ma con ampie riserve: il segno «1»2,37, il «2» del Cittadella non è lontano, a 3,11, il pareggio è a 3,15. Stesso fondo di scetticismo che caratterizza anche le quote per il, nelle quali la ...

