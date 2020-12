La Roma batte lo Young Boys, il riepilogo delle italiane in Europa League (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Roma batte 3-1 lo Young Boys all’Olimpico e centra il primo posto nel girone di Europa League, vince anche il Milan contro il Celtic. Un pareggio un pò deludente invece quello del Napoli in Olanda contro l’AZ Alkmarr, con il discorso qualificazione dunque rimandato all’ultima giornata. Il Milan vince contro il Celtic e si L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Il Milan batte il Celtic 1-3, il riepilogo delle italiane in Europa League Il Napoli batte la Real Sociedad, il riepilogo delle italiane in Europa Il Milan crolla ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La3-1 loall’Olimpico e centra il primo posto nel girone di, vince anche il Milan contro il Celtic. Un pareggio un pò deludente invece quello del Napoli in Olanda contro l’AZ Alkmarr, con il discorso qualificazione dunque rimandato all’ultima giornata. Il Milan vince contro il Celtic e si L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Il Milanil Celtic 1-3, ilinIl Napolila Real Sociedad, ilinIl Milan crolla ...

