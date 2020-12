La Puglia diventa zona gialla Ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stando al Corriere della Sera la Puglia erra le otto regioni che che cambiano colore. Passa da zona arancione in area gialla. Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta, passano da area rossa ad arancione; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, appunto Puglia e l’Umbria passano da area arancione a gialla. L'articolo La Puglia diventa zona gialla <small class="subtitle">Ordinanza del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stando al CorriereSera laerra le otto regioni che che cambiano colore. Passa daarancione in area. Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d’Aosta, passano da area rossa ad arancione; Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, appuntoe l’Umbria passano da area arancione a. L'articolo La del proviene da Noi Notizie..

