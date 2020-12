La notizia delle persone decedute in Russia dopo aver ingerito del gel igienizzante è reale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Venerdì 4 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 30 novembre da Il Messaggero. L’articolo oggetto della nostra verifica è intitolato “Finisce l’alcol alla festa e bevono gel igienizzante per le mani: muoiono in otto” e racconta di una «festa organizzata nel villaggio di Tomtor, nella regione russa della Yakutia» terminata in tragedia dopo che nove persone hanno ingerito disinfettante per le mani. «Adesso Alexander Kalinin, 44enne uomo d’affari, rischia il carcere dopo essere stato accusato di aver fornito il disinfettante letale che ha ucciso otto persone in tutto» spiega l’articolo, che fa riferimento all’accusa di «negligenza» formulata perché ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 dicembre 2020) Venerdì 4 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 30 novembre da Il Messaggero. L’articolo oggetto della nostra verifica è intitolato “Finisce l’alcol alla festa e bevono gelper le mani: muoiono in otto” e racconta di una «festa organizzata nel villaggio di Tomtor, nella regione russa della Yakutia» terminata in tragediache novehannodisinfettante per le mani. «Adesso Alexander Kalinin, 44enne uomo d’affari, rischia il carcereessere stato accusato difornito il disinfettante letale che ha ucciso ottoin tutto» spiega l’articolo, che fa riferimento all’accusa di «negligenza» formulata perché ...

Gli straordinari risultati scientifici di questi mesi si annunciano tali soprattutto per gli abitanti dei Paesi più ricchi del pianeta. Non dovrebbe funzionare così ...

