La mossa epocale di Warner: tutti i film del 2021 debutteranno in streaming e contemporaneamente al cinema (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ancora una volta tra le grandi sorelle del cinema statunitense è Warner Bros. a rompere gli indugi: lo studios ha firmato un accordo con HBO Max per distribuire in contemporanea i 17 grandi film del 2021 in sala e in streaming. tutti i dettagli. Leggi su nospoiler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ancora una volta tra le grandi sorelle delstatunitense èBros. a rompere gli indugi: lo studios ha firmato un accordo con HBO Max per distribuire in contemporanea i 17 grandidelin sala e ini dettagli.

Comemigirano : @EffeBoccia Tranquilla, è una mossa per liberarsi di quelle critiche assurde, e per non dare ulteriore pressione a… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa epocale La svolta epocale di Warner: i film usciranno in streaming (e nelle sale) Corriere della Sera Warner Bros. lancerà in USA tutto il suo catalogo 2021 su HBO Max in contemporanea alla sala cinematografica

Warner Bros., con una mossa inaspettata e coraggiosa, tenta una vera rivoluzione del sistema delle finestre di distribuzione dell'audiovisivo.

La svolta epocale di Warner: i film usciranno in streaming (e nelle sale)

Dopo «Wonder Woman 1984» Warner ha annunciato che altri 17 film del 2021 seguiranno lo stesso percorso: saranno in un numero limitato di sale e su Hbo Max ...

Warner Bros., con una mossa inaspettata e coraggiosa, tenta una vera rivoluzione del sistema delle finestre di distribuzione dell'audiovisivo.Dopo «Wonder Woman 1984» Warner ha annunciato che altri 17 film del 2021 seguiranno lo stesso percorso: saranno in un numero limitato di sale e su Hbo Max ...