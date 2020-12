La moglie di Justin Bieber vittima di bullismo | Hailey Baldwin perdona gli haters | “Spero che trovino pace”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladidi, ma la sua reazione è del tutto inaspettata. A raccontare dell’accaduto è l’artista, che ha spiegato quello che sta succedendo alla sua famiglia a causa di alcuniche si sono scagliati duramente contro. Racconta: “Un essere umano molto triste sta incoraggiando altre persone, tramite un video, a insultare miadicendole che la mia relazione precedente era migliore. Voglio condividere il video di questa persona per far capire alla gente cosa dobbiamo affrontare ogni giorno. Per me è davvero difficile andare avanti quando vedo persone come questa che vogliono bullizzare la persona che amo di piu? al mondo. Non ...