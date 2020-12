La misura riguarda solo zone gialle e arancioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Negozi aperti fino alle 21, la misura del nuovo dpcm contro gli assembramenti. Nuovo dpcm, lo shopping nei negozi aperti fino alle 21 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Negozi aperti fino alle 21, ladel nuovo dpcm contro gli assembramenti. Nuovo dpcm, lo shopping nei negozi aperti fino alle 21 su Notizie.it.

cdghietta : @bravimabasta @Nonha_stata La fiscalità generale ha bisogno di una grande riforma sia per quanto riguarda la trasfo… - donnarock62 : @La7tv @NFratoianni Speranza è stato nominato e c’è stata una pandemia . Sono ,almeno moralmente , responsabili in… - Agricolturabio1 : RT @mississoara: Mentre continuate ad accapigliarvi sulla #patrimoniale, che tanto non faranno...potreste dare un'occhiata a questa cosa ch… - FranRiccardiMed : RT @mississoara: Mentre continuate ad accapigliarvi sulla #patrimoniale, che tanto non faranno...potreste dare un'occhiata a questa cosa ch… - mississoara : Mentre continuate ad accapigliarvi sulla #patrimoniale, che tanto non faranno...potreste dare un'occhiata a questa… -