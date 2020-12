La ministra Lamorgese annuncia | a Natale ci saranno controlli alle frontiere

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) È già partita la corsa per aggirare i divieti diprevisti dall’ultimo dpcm illustrato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E sono partite anche le polemiche delle Regioni, che dicono di non essere state ascoltate dal governo.forze di polizia toccherà ora far rispettare le norme natalizie, ma con giudizio. È quello che spiega, in un’intervista alla Stampa, ladell’Interno Luciana. «Siamo entrati», dice, «in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l’esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l’obiettivo, primario, di contenere la diffusione del virus». Ma con i negozi aperti in tutte le Regioni, soprattutto in prossimità del, laprevede che «la ...