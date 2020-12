La lunga storia d’amore tra sesso e potere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo scandalo che sta riguardando il deputato europeo dell’estrema destra ungherese Jozsef Szajer coincide con due anniversari significativi che cadono in questi giorni. Nel novembre del 1945 aveva inizio il processo di Norimberga che vide sfilare i gerarchi nazisti davanti al mondo rivelando quanto fosse stato immane il folle disegno di Adolf Hitler i cui comportamenti sessuali sono stati oggetto di approfonditi studi e, ormai è accertano, furono all’origine del suicidio della nipote prediletta Angelika Raubal nel 1931. Peraltro, fu proprio approfittando di un’orgia organizzata durante un raduno della Camicie Brune nel 1934, la Notte dei lunghi coltelli, che egli si liberò di Ernst Rohm, suo antico sodale sin dai tempi del putsch di Monaco, accusato di comportamenti depravati e divenuto un’ombra imbarazzante dopo che le elezioni dell’anno precedente avevano portato il folle autore di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo scandalo che sta riguardando il deputato europeo dell’estrema destra ungherese Jozsef Szajer coincide con due anniversari significativi che cadono in questi giorni. Nel novembre del 1945 aveva inizio il processo di Norimberga che vide sfilare i gerarchi nazisti davanti al mondo rivelando quanto fosse stato immane il folle disegno di Adolf Hitler i cui comportamenti sessuali sono stati oggetto di approfonditi studi e, ormai è accertano, furono all’origine del suicidio della nipote prediletta Angelika Raubal nel 1931. Peraltro, fu proprio approfittando di un’orgia organizzata durante un raduno della Camicie Brune nel 1934, la Notte dei lunghi coltelli, che egli si liberò di Ernst Rohm, suo antico sodale sin dai tempi del putsch di Monaco, accusato di comportamenti depravati e divenuto un’ombra imbarazzante dopo che le elezioni dell’anno precedente avevano portato il folle autore di ...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno al nostro Ct @robymancio! Il commissario tecnico compie5??6?? anni, da calciatore ?? ha vestito… - pecoraneragds : @malakgds storia lunga, l’ho conosciuto ad uno stage per animazione e mi aveva colpito così sono andata a trovarlo… - pbriziobello : @suzukimaruti Io non equivoco nulla: leggo e esprimo la mia opinione. E ripeto: porsi il dubbio qualche volta, non… - carseri : RT @AntonelloZedda: Lo stato di eccezione, che è stato prolungato fino al 31 gennaio 2021, sarà ricordato come la più lunga sospensione del… - Y00NKlTTY : @nuvolotti @jingoldn Storia lunga ma ecco la vendo -

Ultime Notizie dalla rete : lunga storia Lo dico al Corriere - Berlusconi e la sinistra una lunga storia Corriere della Sera Gli Inni italiani prima dell’Inno di Mameli

Prima dell'Inno di Mameli, c'è una lunga storia degli inni italiani candidati a diventare l'inno nazionale. Da Va, pensiero al Canto del Piave ...

Addio a Gianna Radiconcini, staffetta partigiana: 90 anni in lotta per l'emancipazione

E' entrata nella Resistenza romana a 15 anni, è stata la prima donna corrispondente Rai all'estero, ha lavorato con Spinelli al sogno europeo.

Prima dell'Inno di Mameli, c'è una lunga storia degli inni italiani candidati a diventare l'inno nazionale. Da Va, pensiero al Canto del Piave ...E' entrata nella Resistenza romana a 15 anni, è stata la prima donna corrispondente Rai all'estero, ha lavorato con Spinelli al sogno europeo.