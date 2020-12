La figlia di 6 anni ruba dolci in un negozio, la madre la lega e dà fuoco alle mani per punizione (Di venerdì 4 dicembre 2020) lega le mani della figlia di 6 anni e le dà fuoco d opo che la piccola aveva rubato dei dolc i. Una donna è stata arrestata dopo la terribile punizione che ha dato alla figlia. L'incidente scioccante ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020)ledelladi 6e le dàd opo che la piccola avevato dei dolc i. Una donna è stata arrestata dopo la terribileche ha dato alla. L'incidente scioccante ...

