La favola di Calafiori | il 61 per De Rossi e quella dedica di Dzeko

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dall' Inferno al Paradiso in poco più di due anni. Riccardocon quel bolide di sinistro da fuori area scagliato sotto l'incrocio ha spazzato via 25 mesi di sacrificio e sofferenza. Il 2 ...

La Roma blinda anche il primo posto nel girone dopo aver messo al sicuro la qualificazione già la scorsa settimana. I giallorossi sconfiggono lo Young Boys per tre reti ad una al termine di un match s ...Dalla paura di dover lasciare il calcio, al gol in Europa League da dedicare a Daniele De Rossi. La favola sofferta di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002, comincia con il terrore di non ...