La diretta Facebook di Giorgia Meloni da un luogo che un tempo era sacro (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Camera dei Deputati era un luogo all’interno del quale si poteva assistere a dibattiti di alta retorica: il tutto documentato da resoconti stenografici prima e da oggettive dirette televisive poi. Oggettive perché, in seguito a un’ampia e vasta disciplina di quello che si può fare o non si può fare a Montecitorio, si è arrivati a una norma che – nel 2016 – ha stabilito che le immagini che devono essere riprese sono soltanto quelle degli interventi dei parlamentari e dei banchi della presidenza, che non ci devono essere immagini della sospensione della seduta né di altri momenti non direttamente legati ai lavori dei parlamentari. Invece, nella serata di ieri, abbiamo assistito a una diretta Facebook di Giorgia Meloni direttamente dall’emiciclo, con l’inquadratura ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Camera dei Deputati era unall’interno del quale si poteva assistere a dibattiti di alta retorica: il tutto documentato da resoconti stenografici prima e da oggettive dirette televisive poi. Oggettive perché, in seguito a un’ampia e vasta disciplina di quello che si può fare o non si può fare a Montecitorio, si è arrivati a una norma che – nel 2016 – ha stabilito che le immagini che devono essere riprese sono soltanto quelle degli interventi dei parlamentari e dei banchi della presidenza, che non ci devono essere immagini della sospensione della seduta né di altri momenti nonmente legati ai lavori dei parlamentari. Invece, nella serata di ieri, abbiamo assistito a unadimente dall’emiciclo, con l’inquadratura ...

matteosalvinimi : Ore 20.30: Conte in diretta su Facebook chiude in casa gli Italiani, il PD in Parlamento apre i porti ai clandestin… - GiuseppeConteIT : In diretta da Palazzo Chigi: - LegaSalvini : LA DIRETTA FACEBOOK? UN DILUVIO DI INSULTI. CONTE VAI A CASA TU! - paoloigna1 : RT @mariapiademarzo: Investire nelle nuove energie per la pubblica amministrazione, cambiando le regole di accesso rivedendo i test su cart… - GiusPecoraro : RT @giornalettismo: Di questo intervento - senza moderazione - non resterà un resoconto stenografico, nessuna traccia nei documenti ufficia… -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Facebook Diretta Facebook di Giorgia Meloni dalla Camera: si può fare? Giornalettismo.com Gli appuntamenti di venerdì 4 dicembre a Bologna e on line: retrospettiva de “Gli anni che cantano”

Nell’ambito del Festival La violenza illustrata, Graziella Priulla presenta il libro “Violate. Sessismo e cultura dello stupro” e ne parla con la giornalista Francesca Romana Torre. Nel volume la soci ...

Castelleone: allevamento Fileni, Centrosinistra, "Continua l'impegno per salvaguardare la salute e il territorio"

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 04-12-2020 alle 09:39 sul giornale del 05 dicembre 2020 - 0 letture In questo articolo si parla di castelleone di suasa, spettacoli, centrosinistra per cast ...

Nell’ambito del Festival La violenza illustrata, Graziella Priulla presenta il libro “Violate. Sessismo e cultura dello stupro” e ne parla con la giornalista Francesca Romana Torre. Nel volume la soci ...Questo è un comunicato stampa pubblicato il 04-12-2020 alle 09:39 sul giornale del 05 dicembre 2020 - 0 letture In questo articolo si parla di castelleone di suasa, spettacoli, centrosinistra per cast ...