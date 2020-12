La cultura torni centrale in Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) È divertente osservare che la stragrande maggioranza di coloro che intervengono nelle trasmissioni televisive dall’inizio della pandemia si colleghi dalla propria abitazione mostrando come sfondo delle magnifiche librerie. Siamo, come è noto, tra i paesi europei con minor tasso di lettura e di acquisto di libri, eppure sembra che la presenza di volumi in casa sia un elemento di qualificazione sociale. Tenderei a escludere che i libri ripresi come sfondo siano pareti scenografate, anche perché, in pieno lockdown, sarebbe difficile trovare gli scenografi. Una certa percentuale di libri finti non è però da escludere, anche perché mi è capitato di vedere robivecchi che mettevano in vendita pareti di volumi il cui argomento era del tutto indifferente agli acquirenti. I libri come segno di autorevolezza sono però del tutto in contrasto con il sistema di valorini. Il ...