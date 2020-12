La Cucina di Sonia | su La7d arrivano le ricette «made in Italy» di Sonia Peronaci

(Di venerdì 4 dicembre 2020)L’overdose di programmi dinon sembra conoscere sosta; al lungo elenco di trasmissioni dedicate al cibo si aggiunge dal prossimo lunedì 7 dicembre Ladi, il nuovo programma condotto dain onda sudal lunedì al venerdì alle 11.40 e il sabato alle 13.30. La trasmissione si presenta come un percorso gastronomico lungo l’Italia, che porterà i telespettatori alla scoperta delle bontà regionali, dall’antipasto al dessert. In ogni puntata la fondatrice del fortunatissimo e seguitissimo blog diGiallo Zafferano - esperienza chiusa definitivamente nel 2015 – realizzerà dunque una gustosa ricetta tipica della tradizione ...

