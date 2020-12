La Conversione, il documentario di Giovanni Meola: il restart dell’ex bancario Vincenzo Imperatore e dell’ex ladro-contrabbandiere Peppe De Vincentis (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore ora consulente contro gli abusi delle banche e l’ex galeotto Peppe De Vincentis ora attore e drammaturgo in un vortice di soldi e scrittura catartica. La perdizione, prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in un film documentario. Eccola riassunta LA Conversione, opera scritta e diretta da Giovanni Meola, che verrà proiettata in anteprima alla XIX edizione del RIFF nella sezione National Documentary Competition dal 2 all’8 dicembre. Peppe era scassinatore-maestro di rapine e contrabbandiere: 30 anni di galera vissuta. Vincenzo era dirigente degli istituti di credito: poi, prima gola profonda del sistema ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’ex managerora consulente contro gli abusi delle banche e l’ex galeottoDeora attore e drammaturgo in un vortice di soldi e scrittura catartica. La perdizione, prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in un film. Eccola riassunta LA, opera scritta e diretta da, che verrà proiettata in anteprima alla XIX edizione del RIFF nella sezione National Documentary Competition dal 2 all’8 dicembre.era scassinatore-maestro di rapine e: 30 anni di galera vissuta.era dirigente degli istituti di credito: poi, prima gola profonda del sistema ...

clikservernet : La Conversione, il documentario di Giovanni Meola che incrocia le storie di un ex manager e un ex detenuto: “Raccon… - Noovyis : (La Conversione, il documentario di Giovanni Meola che incrocia le storie di un ex manager e un ex detenuto: “Racco… - ilfattovideo : La Conversione, il documentario di Giovanni Meola che incrocia le storie di un ex manager e un ex detenuto: “Raccon… - napolista : “La conversione” mostra il virus di Napoli ma anche il vaccino Il documentario di Giovanni Meola sulla vita di De V… - VincenzoImpera1 : Dopodomani debutta 'La Conversione', il documentario da me diretto, che racconta le parabole umane di Giuseppe De V… -