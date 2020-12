La conversione del San Paolo, ora è Stadio Maradona (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Il San Paolo di Napoli diventa Stadio Diego Armando Maradona: la decisione preannunciato subito dopo la morte del campione argentino e' ora ufficiale con la delibera della giunta comunale firmata dal sindaco, Luigi de Magistris. Un omaggio al "piu' grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla citta' amore eterno", si legge nell'atto comunale. La soddisfazione del club "La SSC Napoli si rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armando Maradona l'ormai ex Stadio San Paolo", ha commentato il club azzurro in un comunicato. Domani arrivera' un ulteriore omaggio con l'intitolazione ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Il Sandi Napoli diventaDiego Armando: la decisione preannunciato subito dopo la morte del campione argentino e' ora ufficiale con la delibera della giunta comunale firmata dal sindaco, Luigi de Magistris. Un omaggio al "piu' grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla citta' amore eterno", si legge nell'atto comunale. La soddisfazione del club "La SSC Napoli si rallegra per la delibera firmata da tutta la Giunta Comunale nel dedicare a Diego Armandol'ormai exSan", ha commentato il club azzurro in un comunicato. Domani arrivera' un ulteriore omaggio con l'intitolazione ...

Ultime Notizie dalla rete : conversione del La conversione del San Paolo, ora è Stadio Maradona AGI - Agenzia Italia Pastorino (Linea Condivisa): “Contrari alla conversione della RSA Mazzini a struttura covid"

“Siamo da sempre accanto ai lavoratori e alle lavoratrici, vicini ai sindacati e alle loro legittime richieste, abbiamo a cuore la salute dei pazienti - dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Giann ...

Proroga atti in scadenza, novità su concordati e condomini: Dl Covid in GU

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 3 dicembre, sono stati pubblicati la legge di conversione n. 159 del 29 novembre 2020 e il testo coordinato del Decreto legge n. 125/2020 (cosiddetto Dl Covid), recan ...

