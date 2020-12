“La Cina ha sconfitto la povertà assoluta”: Xi Jinping annuncia la “nuova era” di Pechino (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È stata la più grande e potente lotta alla povertà nella storia dell’umanità. Dopo 8 anni di lotta continua, abbiamo completato i compiti chiave per alleviare la povertà nella ‘nuova era’ come programmato”. Il presidente Xi Jinping ha annunciato davanti al Comitato permanente del Politburo che il Paese “ha sconfitto la povertà assoluta“, ufficializzando così “la vittoria” e notando che dal 18esimo congresso del Partito comunista cinese “il Comitato centrale ha unito e guidato l’intero partito e le persone di tutti i gruppi etnici del Paese” verso questo obiettivo. Xi ha poi sottolineato che “secondo gli standard attuali, i poveri delle aree rurali sono stati sollevati dalla povertà e tutte le contee povere sono state rimosse. In tutto, ha aggiunto, sono “quasi 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È stata la più grande e potente lotta allanella storia dell’umanità. Dopo 8 anni di lotta continua, abbiamo completato i compiti chiave per alleviare lanella ‘nuova era’ come programmato”. Il presidente Xihato davanti al Comitato permanente del Politburo che il Paese “halaassoluta“, ufficializzando così “la vittoria” e notando che dal 18esimo congresso del Partito comunista cinese “il Comitato centrale ha unito e guidato l’intero partito e le persone di tutti i gruppi etnici del Paese” verso questo obiettivo. Xi ha poi sottolineato che “secondo gli standard attuali, i poveri delle aree rurali sono stati sollevati dallae tutte le contee povere sono state rimosse. In tutto, ha aggiunto, sono “quasi 100 ...

