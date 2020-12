La Campania è ‘Zona Arancione’: cosa si può fare e cosa no. TUTTE LE REGOLE (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiDebutto in ‘Zona Arancione’ per la Campania. Prima gialla, poi direttamente rossa, la nostra regione sperimenta la fascia di rischio intermedia. Ricordiamo che il modello della divisione in zone dell’Italia nelle tre aree di pericolo resta anche se nel periodo a ridosso delle festività ci saranno altre misure restrittive non legate ai colori (quelle annunciate ieri dal presidente del Consiglio Conte). Ecco le REGOLE con le quali dovremo confrontarci nelle prossime settimane, a partire da domenica 6 dicembre (data in cui avrà effetto il provvedimento assunto oggi). ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiDebutto inper la. Prima gialla, poi direttamente rossa, la nostra regione sperimenta la fascia di rischio intermedia. Ricordiamo che il modello della divisione in zone dell’Italia nelle tre aree di pericolo resta anche se nel periodo a ridosso delle festività ci saranno altre misure restrittive non legate ai colori (quelle annunciate ieri dal presidente del Consiglio Conte). Ecco lecon le quali dovremo confrontarci nelle prossime settimane, a partire da domenica 6 dicembre (data in cui avrà effetto il provvedimento assunto oggi). ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la ...

