La battaglia della Lombardia per consentire gli spostamenti tra i comuni durante le feste (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si dice “favorevole” alla proposta del governatore Attilio Fontana di consentire gli spostamenti tra i comuni durante le feste, 25 e 26 dicembre e primo gennaio. Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo e supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, nel corso di un incontro con i giornalisti sulla situazione sanitaria nella struttura per anziani dove sono ricominciate le visite dei parenti degli ospiti ricoverati. “Non è facile venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini e di situazioni molto particolari di famiglie che vivono in due comuni diversi, per cui indicazioni di ordine generale diventano stringenti e impossibili. Ritengo – ha affermato Pregliasco- che il presidente Fontana voglia portare all’attenzione nazionale quello che è stato il grosso ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si dice “favorevole” alla proposta del governatore Attilio Fontana diglitra ile, 25 e 26 dicembre e primo gennaio. Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo e supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, nel corso di un incontro con i giornalisti sulla situazione sanitaria nella struttura per anziani dove sono ricominciate le visite dei parenti degli ospiti ricoverati. “Non è facile venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini e di situazioni molto particolari di famiglie che vivono in duediversi, per cui indicazioni di ordine generale diventano stringenti e impossibili. Ritengo – ha affermato Pregliasco- che il presidente Fontana voglia portare all’attenzione nazionale quello che è stato il grosso ...

matteosalvinimi : L’intervento di Claudio Borghi alla Camera, la battaglia della Lega contro il #DecretoClandestini. @borghi_claudio - MARCOCARTA85 : È così utopico pensare a un mondo in cui non ci fosse bisogno della giornata contro la violenza sulle donne? Vorrei… - matteosalvinimi : Prosegue alla Camera la battaglia della Lega contro il #DecretoClandestini. - Maxirobby : Dottorato senza borsa, preso??! Ora battaglia culturale e ripetizioni private ai rampolli della borghesia romana come se piovesse! - OldReliableGun : @Cambiacasacca @TommasoCurzio Come è dura spiegargli il vero senso della 'battaglia' per la difesa del Natale. Mica… -

Ultime Notizie dalla rete : battaglia della La “battaglia” della didattica a distanza nel Veneziano: «Lezioni, mail, genitori: non si finisce più» La Nuova Venezia A luglio torna Harry Potter

"Harry Potter e il Principe Mezzosangue" racconterà la nuova battaglia del maghetto contro il perfido Draco Malfoy e soprattutto svelerà nuovi ed importanti misteri sul passato del nemico per ...

Spostamenti tra comuni, Luca Zaia attacca: «Il governo ci ripensi. La montagna? Vive una tragedia»

Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera, ha dichiarato che il governo sta prendendo delle misure ...

"Harry Potter e il Principe Mezzosangue" racconterà la nuova battaglia del maghetto contro il perfido Draco Malfoy e soprattutto svelerà nuovi ed importanti misteri sul passato del nemico per ...Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, in conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera, ha dichiarato che il governo sta prendendo delle misure ...