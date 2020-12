Koopmeiners, l’agente: “Il Napoli lo segue da tempo e lui ama l’Italia” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri dal dischetto Teun Koopmeiners si è visto parare il tiro da Ospina, aiutato dal palo e l'Az Alkmaar ha poi pareggiato contro il Napoli. Ma per l'olandese il futuro potrebbe essere in Serie A come ha spiegato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Bart Baving, agente del centrocampista. "L’ho conosciuto che aveva 16 e ogni giorno migliora costantemente, è uno straordinario professionista dedito al lavoro. Gioca come uno che 28-29 anni, è un leader nato e un giocatore fantastico. Lui ama l’Italia, va a fare sempre le vacanze nel Paese. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che il Napoli lo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. Il Napoli lo vuole adesso? E’ un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri dal dischetto Teunsi è visto parare il tiro da Ospina, aiutato dal palo e l'Az Alkmaar ha poi pareggiato contro il. Ma per l'olandese il futuro potrebbe essere in Serie A come ha spiegato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Bart Baving, agente del centrocampista. "L’ho conosciuto che aveva 16 e ogni giorno migliora costantemente, è uno straordinario professionista dedito al lavoro. Gioca come uno che 28-29 anni, è un leader nato e un giocatore fantastico. Lui ama l’Italia, va a fare sempre le vacanze nel Paese. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che illo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. Illo vuole adesso? E’ un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ...

infoitsport : Koopmeiners, l’agente: “Firmerei domani mattina per un trasferimento al Napoli” - ItaSportPress : Koopmeiners, l'agente: 'Il Napoli lo segue da tempo e lui ama l'Italia' - - NCN_it : #KOOPMEINERS, L’AGENTE: «ORGOGLIOSO DELL'INTERESSE DEL #NAPOLI. FOSSE PER ME, FIRMEREI DOMATTINA...» - BombeDiVlad : ???? #Napoli, l’agente di #Koopmeiners: “Firmerei domattina per gli azzurri” ?? Queste le sue dichiarazioni… - StefanucciLaura : RT @AndreaFalco_15: #Koopmeiners, l’agente in esclusiva a @_SiGonfiaLaRete su @radiomarte: “Giocare allo stadio #Maradona? Fosse per me, fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Koopmeiners l’agente Gianluca Gaetano CalcioNapoli24