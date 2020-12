Klopp | “I club che hanno votato contro le 5 sostituzioni non pensano alla salute dei giocatori”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen, ha attaccato chi ha deciso di abolire le 5in Premier, ammettendo di andaredegli atleti. Queste le sue parole: “Se ci fosse stato permesso di votare la proposta sarebbe passata con 15-16 voti a favore. Ma che non sia successo da allora è un segno che ila vedono diversamente dai loro allenatori. Questo non è un buon segno, a dire il vero, perché mostra che ignorano ladei. Twitter uff. Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Jurgen Klopp mette ancora una volta in luce il problema dei tanti impegni di quest'anno particolare. Il tecnico del Liverpool ha criticato il fatto di non aver fatto votare gli allenatori per quanto r ...