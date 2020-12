Killer per caso, uccide la fidanzata in diretta per 1.000 euro. Una fine terrificante, tutto davanti alle telecamere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un omicidio orribile, in diretta sui social. Lo youtuber russo Stas Reeflay, al secolo il 30enne Stanislav Reshetnikov, è stato arrestato a Ivanovka per aver causato la morte della fidanzata Valentina Grigoryeva, incinta di un bimbo. Un utente l'aveva pagato 1.000 euro per lasciare la ragazza fuori sul balcone, coperta solo dagli indumenti intimi, per 15 minuti con la temperatura sotto zero. L'uomo, annebbiato dai fumi dell'alcol, ha accettato la scommessa e a ha chiuso fuori la compagna, 28 anni, morta assiderata. Il ragazzo dopo essersi accorto solo parzialmente del dramma ha continuato la diretta, rivolgendosi alla fidanzata con frasi raggelanti come questa: "Caspita, sembri morta". Quindi chiama l'ambulanza e la diretta prosegue fino all'arrivo dei paramedici. "Ragazzi... Nessun ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un omicidio orribile, insui social. Lo youtuber russo Stas Reeflay, al secolo il 30enne Stanislav Reshetnikov, è stato arrestato a Ivanovka per aver causato la morte dellaValentina Grigoryeva, incinta di un bimbo. Un utente l'aveva pagato 1.000per lasciare la ragazza fuori sul balcone, coperta solo dagli indumenti intimi, per 15 minuti con la temperatura sotto zero. L'uomo, annebbiato dai fumi dell'alcol, ha accettato la scommessa e a ha chiuso fuori la compagna, 28 anni, morta assiderata. Il ragazzo dopo essersi accorto solo parzialmente del dramma ha continuato la, rivolgendosi allacon frasi raggelanti come questa: "Caspita, sembri morta". Quindi chiama l'ambulanza e laprosegue fino all'arrivo dei paramedici. "Ragazzi... Nessun ...

danipeegee : Vorrei avere la calma del serial killer di Monia per affrontare qualsiasi prova della vita ?? #BakeOffItalia - generacomplotti : #fakeNews Un infettivologo mi ha detto che il #COVID19 non è una bufala del PD per farci sapere la verità sul Kille… - cocchi2a : RT @SetDamper: A rete 4 le immagini del casting per il protagonista (nei panni del serial killer) del film di prossima uscita 'Omicidi sott… - solodenti : RT @ComunqueMilan: Ignorare la cronaca è sempre un errore, ecco per esempio un giovane che sottovaluta la non trascurabile percentuale dei… - ERuffert : @zaiapresidente Egr. Presidente, non si angusti troppo se, per una volta, il giorno di Natale non ci si potrà ritro… -

Ultime Notizie dalla rete : Killer per 'Ndrangheta. Il killer Bonaventura: Per me uccidere era come giocare alla Playstation Reggio TV Mellone, il mondo spiegato a china dal grande illustratore del «Corriere»

A 20 anni dalla morte dello storico disegnatore di via Solferino, un libro a più voci (Skira) con sue tavole e contributi d’autore. Il 16 dicembre la presentazione online ...

Igienizzante killer del covid, Botarelli: “Prodotto rivoluzionario, presto anche il Governo ci contatterà”

"Questo è un prodotto rivoluzionario, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima o poi ci chiamerà". Non nasconde la sua soddisfazione l'avvocato senese Alberto Botarelli mentre parla di ...

A 20 anni dalla morte dello storico disegnatore di via Solferino, un libro a più voci (Skira) con sue tavole e contributi d’autore. Il 16 dicembre la presentazione online ..."Questo è un prodotto rivoluzionario, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima o poi ci chiamerà". Non nasconde la sua soddisfazione l'avvocato senese Alberto Botarelli mentre parla di ...