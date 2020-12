Juventus | ufficiale il rinnovo del baby Capellini

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Laha ufficializzato ilfino al 2023 di, giovane difensore dell’Under 23 di Zauliper la. Il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Riccardo, giovane difensore della formazione Under 23 allenata da Lamberto Zauli. La Juve ha ufficializzato tramite i propri canali social ildel classe 2000, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2023. Leggi su Calcionews24.com

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 di Capellini, giovane difensore dell’Under 23 di Zauli. Rinnovo per la Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il pr ...La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli si sta togliendo grandi soddisfazioni dopo un avvio stentato ed ora vuole mantenersi sulla retta via. Tra i tanti protagonisti della squadra bianconera, spiccher ...