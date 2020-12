Juventus-Torino, probabili formazioni e dove vedere in tv il derby (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un derby della Mole così delicato per entrambe le squadre non si vedeva da tempo. Già, perché né Juventus né Torino si possono permettere passi falsi domani all'Allianz Stadium. I bianconeri, dopo il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Undella Mole così delicato per entrambe le squadre non si vedeva da tempo. Già, perché nénési possono permettere passi falsi domani all'Allianz Stadium. I bianconeri, dopo il ...

ZZiliani : Il 18/02/2018 in Torino-Juventus 0-1 #Orsato finge di non vedere questo pugno sferrato da #Chellini a #Belotti, il… - juventusfc : Storia di #DerbyDellaMole Storia di #DUELS! - juventusfc : ?????? ????????NZ????N?? ?????? DOMANI riaprono gli #JuventusStore di Torino e Milano! ?? - infoitsport : Dove vedere Juventus-Torino in TV e streaming - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Torino, decima giornata Serie A 2020/2021 -