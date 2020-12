Juventus Torino, Pirlo: “Chiesa sta facendo bene. Senza Morata? L’area…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Juventus Torino – Derby della Mole, domani la Juventus sfida il Torino alle 18.00, primo derby da allenatore per Pirlo. Non c’è stata la conferenza stampa pre partita a causa del covid, infatti è stata annullata. Ma Pirlo ha comunque parlato ai microfoni di JTV. Ha affrontato tanti temi diversi, dagli infortunati ai possibile titolari. Ecco di seguito le sue parole. Juventus Torino, le parole di Pirlo DERBY – “Partita a parte? Perché è il derby, è la nostra stracittadina. Importante per le due tifoserie, ne ho fatto parte per parecchie volte. Di vincere. Di far gol importanti. E’ sempre un ricordo indelebile e una partita bella da giocare. Dentro tante emozioni, speriamo di fare una bella gara”. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020)– Derby della Mole, domani lasfida ilalle 18.00, primo derby da allenatore per. Non c’è stata la conferenza stampa pre partita a causa del covid, infatti è stata annullata. Maha comunque parlato ai microfoni di JTV. Ha affrontato tanti temi diversi, dagli infortunati ai possibile titolari. Ecco di seguito le sue parole., le parole diDERBY – “Partita a parte? Perché è il derby, è la nostra stracittadina. Importante per le due tifoserie, ne ho fatto parte per parecchie volte. Di vincere. Di far gol importanti. E’ sempre un ricordo indelebile e una partita bella da giocare. Dentro tante emozioni, speriamo di fare una bella gara”. Leggi anche:...

ZZiliani : Il 18/02/2018 in Torino-Juventus 0-1 #Orsato finge di non vedere questo pugno sferrato da #Chellini a #Belotti, il… - juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve, #Pirlo sul #derby: 'Ci arriviamo bene. Il gol al #Torino emozione indelebile' - ItaSportPress : Juventus, Pirlo: 'Contro il Torino partita difficile ma non pensiamo al Barcellona' - -